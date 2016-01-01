بيان: الجيش السوري يقول إنه استعاد السيطرة على مدينة حلب

بيروت (رويترز) - قال الجيش السوري يوم الخميس إنه استعاد السيطرة على مدينة حلب بالكامل وأعلن "عودة الأمن والأمان" إلى المدينة مع مغادرة آخر مجموعة من مقاتلي المعارضة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن آخر مجموعة من مقاتلي المعارضة وأسرهم غادروا يوم الخميس جيبا صغيرا كانوا يتحصنون فيه في حلب بموجب اتفاق يمنح الجيش وحلفاءه السيطرة الكاملة على المدينة بعد سنوات من القتال.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)