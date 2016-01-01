قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن جماعتين عراقيتين مسلحتين ترتبطان بحزب العمال الكردستاني، تجندان أطفالا للقتال.



وأضافت المنظمة أنها وثقت 29 حالة تجنيد أطفال أكراد وإيزيديين قامت بها وحدات حماية الشعب الكردية -- الذراع المسلحة لحزب العمال الكردستاني - ووحدات مقاومة شنكال. وتنتشر عناصر وحدات حماية الشعب الكردي في تركيا وسورية والعراق وتقاتل ضد القوات التركية وجماعات مسلحة من بينها تنظيم «داعش».



وجاء في بيان المنظمة أنه «في حالتين خطفت جماعات مسلحة أطفالا أو أساءت لهم بشكل بالغ عند محاولتهم ترك هذه الجماعات».



وقالت المنظمة: «يجب على تلك الجماعات تسريح الأطفال والتحقيق في الإساءات والتعهد بالتوقف عن تجنيد الأطفال وإيقاع العقوبة المناسبة بالقادة الذي يخالفون ذلك».

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