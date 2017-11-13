. رسميا عماد متعب الهداف التاريخي لمسابقة كأس مصروجه طلعت يوسف، المدير الفني السابق لأهلي طرابلس الليبي، رسالة مهمة إلى عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، بشأن ما تردد عن اعتزاله كرة القدم. ونصح يوسف في تصريحات لقناة |دي إم سي سبورت| مع الإعلامي إبراهيم فايق، متعب بعدم الرحيل من النادي الأهلي أو الاعتزال كونه لاعبًا له تاريخه كمهاجم مرتبط بالنادي الأحمر، مشيرًا إلى أن متعب موهبة كروية ومهاجم لن يتكرر فهو آخر عنقود المهاجمين المتميزين.