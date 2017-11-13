. حطم عقدتي المغرب وغانا وحقق حلم الموندياليواجه منتخب بولندا، اليوم الاثنين، نظيره منتخب المكسيك في مباراة ودية ضمن منافسات أسبوع الـ«فيفا» الدولي؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.ومن المقرر إقامة المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بولندا الدولي.