الأسماء الـ11 المهددة بالاستبعاد من انتخابات الزمالكيلاقي منتخب إيطاليا، اليوم الاثنين، نظيره منتخب السويد ضمن منافسات إياب الدور النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ومن المقرر تنظيم المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) الدولي بمدينة ميلانو.وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب السويد بنتيجة 1 / 0 على حساب منتخب إيطاليا.