. محمد صلاح تاجر السعادة.. «بروفايل»ينافس المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الرباعي ساديو ماني ونابي كيتا وفيكتور موسيس وبيبر أوباميانج على جائزة أفضل لاعب أفريقي في استفتاء تجريه شبكة |بي بي سي|.ومن المقرر الإعلان النتيجة النهائية في الساعة السابعة و35 دقيقة بتوقيت القاهرة، 11 ديسمبر المقبل مباشرة من خلال تليفزيون وإذاعة |Focus on Africa| التابعتين لبي بي سي، كما يمكن متابعة البرنامج من خلال موقع |بي بي سي| لكرة القدم الأفريقية.وتم فتح باب التصويت في نحو الساعة الثامنة و50 دقيقة في 11 نوفمبر الجاري، ويرتقب أن يغلق في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش والثامنة بتوقيت القاهرة في 27 نوفمبر.ويمكن المشاركة في التصويت من خلال الموقع الرسمي لشبكة |بي بي سي| على الإنترنت.