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غزل المحلة يواجه الحرس وكفر الشيخ مع نبروه بمجموعة بحري
13
نوفمبر
2017
08:45 AM
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أحمد ناجي عن تألق إكرامي أمام غانا: حارس كبير أثبت جدارتهتقام، اليوم الإثنين، مباراتان ضمن منافسات الأسبوع السابع لدوري القسم الثاني بالمجموعة الثالثة |بحري|
يلتقي في المباراة الأولى فريق غزل المحلة في تمام الثالثة عصرا مع نظيره حرس الحدود على ملعب غزل المحلة؛ حيث يدخل غزل المحلة المباراة برصيد 7 نقاط في المركز العاشر، بينما يدخل حرس الحدود المباراة في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.وفي تمام السابعة مساء يحل فريق اتحاد نبروه ضيفا على فريق كفر الشيخ على ستاد كفر الشيخ؛ حيث يدخل فريق كفر الشيخ المباراة برصيد 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يدخل نبروه المباراة برصيد 6 نقاط في المركز الثالث عشر.
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