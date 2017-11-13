يلتقي في المباراة الأولى فريق غزل المحلة في تمام الثالثة عصرا مع نظيره حرس الحدود على ملعب غزل المحلة؛ حيث يدخل غزل المحلة المباراة برصيد 7 نقاط في المركز العاشر، بينما يدخل حرس الحدود المباراة في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.وفي تمام السابعة مساء يحل فريق اتحاد نبروه ضيفا على فريق كفر الشيخ على ستاد كفر الشيخ؛ حيث يدخل فريق كفر الشيخ المباراة برصيد 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يدخل نبروه المباراة برصيد 6 نقاط في المركز الثالث عشر.