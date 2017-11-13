نبيل معلول: نبارك للشعب التونسي التأهل لمونديال روسيا 2018يعود التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، إلى القاهرة اليوم الإثنين للانتظام في تدريبات فريقه بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الذي شهد خوض مباراة ليبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018

وكان معلول قاد منتخب بلاده للصعود إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد التعادل السلبي أمام ليبيا في لقاء جمع الفريقين في تونس. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.