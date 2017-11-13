منتخب الشباب يخسر وديته الثانية أمام تونس تعود بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 99 إلى القاهرة، عصر اليوم الإثنين قادمة من تونس، بعد خوضه مباراتين وديتين أمام نظيره التونس، واللتين خسرهما المنتخب المصري 2/0 في المباراة الأولى و3/1 في المباراة الثانية