الأسماء الـ11 المهددة بالاستبعاد من انتخابات الزمالكأكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق أهلي طرابلس الليبي، أن نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك من المدربين الجيدين ويسير بخطى جيدة مع الفريق

وأوضح طلعت خلال تصريحات لقناة دي إم سي سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق أنه لو أتيح لنيبوشا مناخ مناسب ومستقر دون ممارسة أي ضغوط عليه أو تدخلات من الإدارة في عمله سيحقق ما ينشده الزمالك خلال البطولات التي يشارك فيها.وأشاد المدير الفني السابق لأهلي طرابلس، بالفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي، مؤكدا أنه الأفضل بين المدربين الأجانب في مصر وأفضل من نيبوشا مدرب الزمالك و|إشتراكا| المدير الفني لفريق سموحة.