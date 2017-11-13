المنتخب الوطني يغادر غانا منتصف الليل متجها للسعوديةأشاد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، بالمستوى الطيب لشريف إكرامي في مباراة غانا بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي أقيمت أمس الأحد بمدينة كيب كوست الغانية

وأكد |ناجي| في تصريحات لقناة أون سبورت، أن إكرامي أدى مباراة كبيرة أسعدت جميع أفراد الجهاز الفني وليس أحمد ناجي فقط، مشيرا إلى أن تألق اللاعب صدر الثقة لباقي زملائه بالفريق أثناء المباراة. وتابع: أن تألق إكرامي سيشعل المنافسة بين جميع حراس المنتخب خلال الفترة المقبلة وهو هدف كنت أسعى إلى تحقيقه، واستطاع النجم الرد خلال المباراة على كل منتقديه، وأثبت أنه حارس كبير قادر على الدفاع عن عرين منتخب مصر بجدارة.