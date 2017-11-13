«الرياضي» السعودية تتغزل في شيكابالا: شيكا عزف ومزيكاأكد طلعت المدير الفني السابق لفريق أهلي طرابلس الليبي أن محمود شيكابالا لاعب الرائد السعودي ومنتخب مصر اسم وتاريخ كبير لا يستطيع أحد التشكيك فيه

وأوضح طلعت خلال تصريحات لقناة |دي إم سي| سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق أنه لا يجب الحكم سريعا على أداء شيكابالا بالمنتخب والانتظار لثبات هذا الأداء خلال الفترة القادمة، الذي سيحدد مدى أحقيته بالاستمرار بالمنتخب والمشاركة بكأس العالم بروسيا 2018 من عدمه.