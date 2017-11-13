المنتخب الوطني يغادر غانا منتصف الليل متجها للسعوديةتصل بعثة منتخبنا الوطني الأراضي السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، قادمة من العاصمة الغانية أكرا، لأداء مناسك العمرة مكافأة للفريق، بعد نجاحه في التأهل لمونديال روسيا 2018، عقب تصدره قمة المجموعة الأفريقية الخامسة في التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 13 نقطة متفوقًا على أوغندا وغانا والكونغو منافسيه بالمجموعة

ومن المقرر أن تنتقل بعثة المنتخب الوطني من مكة عقب أداء مناسك العمرة في طريقها إلى العاصمة الرياض، لحضور حفل التكريم الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم للمنتخب المصري، بمناسبة تأهله للمونديال، على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة بعد ظهر غد الثلاثاء.كان المنتخب الوطني واجه نظيره الغاني أمس الأحد على ملعب بابا يارا بمدينة كيب كوست الغانية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.