. أهداف منتخب مصر في مشوار تصفيات كأس العالم 2018يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية والمثيرة في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم والعديد من المباريات الودية والدوري المصري الدرجة الثانية.وتستعرض فيتو هذه المباريات:الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم:إيطاليا مع السويد.. الساعة 9.45 مساء.الدوري المصري الدرجة الثانية:اتحاد الشرطة مع المريخ.. الساعة 3.00 عصرا. غزل المحلة مع حرس الحدود.. الساعة 5.00 عصرا.كفر الشيخ مع اتحاد نبروه.. الساعة 7.00 مساء.مباريات دولية ودية:العراق مع سوريا.. الساعة 5.00 عصرا.السعودية مع بلغاريا.. الساعة 7.00 مساء. بولندا مع المكسيك.. الساعة 9.45 مساء.