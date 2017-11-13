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ساويرس: «انتخابات الأهلي أسخن من المنافسة على رئاسة الجمهورية»
13
نوفمبر
2017
02:45 AM
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«هنيدي» يهنئ «ساويرس» بنجاح مهرجان الجونة: شغل يشرفعلق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على المنافسة الشرسة بين محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي، ومحمود طاهر رئيس النادي الحالي المترشح مجددا بالانتخابات
وقال «ساويرس»، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «انتخابات النادي الأهلي أسخن من انتخابات رئاسة الجمهورية».يشار إلى أن انتخابات النادي الأهلي ستجرى يوم 30 نوفمبر الجاري.
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