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الزمالك يعود لتدريباته عصر الغد
12
نوفمبر
2017
23:44 PM
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الأربعاء
. لجنة من «فيفا» تزور نادي الزمالكأكد أحمد زاهر المدير الإداري للفريق أن مران الفريق غدا سيكون في الثالثة والنصف عصر. وأبلغ الحهاز الإداري اللاعبين بموعد المران وخاصة وان الفريق تدرب اليوم في السابعة والنصف من أجل متابعة لقاء المنتخب أمام غانا.ويستعد الزمالك لخوض مباراة النصر القاهرة ببمسابقة الدوري العام الجمعة المقبلة.
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