أكد مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي، المرشح على منصب نائب الأهلي في الانتخابات المقبلة، أنه تربطه علاقة وطيدة بجميع أعضاء النادي، منذ فترة طويلة، وعلى تواصل مع عدد كبير منهم، ولكنه لا يحب الشو الإعلامي حتى يبين اقترابه من الأعضاء