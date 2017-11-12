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مصطفى مراد: أرتبط بعلاقة وطيدة بجميع أعضاء الأهلي
12
نوفمبر
2017
23:44 PM
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أكد مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي، المرشح على منصب نائب الأهلي في الانتخابات المقبلة، أنه تربطه علاقة وطيدة بجميع أعضاء النادي، منذ فترة طويلة، وعلى تواصل مع عدد كبير منهم، ولكنه لا يحب الشو الإعلامي حتى يبين اقترابه من الأعضاء
وأشار إلى أنه لمس حفاوة وحب كبير من جانب الأعضاء خلال مقابلته الأولى معهم سواء في الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد وهو أمر لم يحدث مع مرشحين أخرى.
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