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بالصور.. تكريم لاعبي الكاراتيه الحاصلين على المركز الثاني ببطولة العالم
بالصور
. الاتحاد المصري للكاراتية يجرى اختبارات «الأحزمة» ببنهاكرم مساء اليوم الأحد، مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الدكتور أيمن عبد الحميد فرغلي، لاعبي المنتخب الوطني للكاراتيه والحاصلين على المركز الثاني ببطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 عاما، والتي أقيمت في إسبانيا.وحصد لاعبو منتخب الكاراتيه في هذه البطولة 15 ميدالية متنوعة (5 ذهبيات، و3 فضيات، و7 برونزيات).وحضر الاحتفالية كل من، علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، وفتحي ندا نقيب المهن الرياضية، وأيمن عبد الحميد فرغلي رئيس اتحاد الكاراتيه، ومصطفى فكري عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومفوض سفارة اليابان بمصر، ومدربي منتخبي الناشئين والشباب، وأولياء أمور اللاعبين المكرمين، وكل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه.
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