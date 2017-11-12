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منتخب الشباب يخسر وديته الثانية أمام تونس
12
نوفمبر
2017
18:45 PM
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منتخب الشباب يخوض وديته الثانية أمام تونسخسر منتخب مصر للشباب مواليد 99 بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، مباراته الودية الثانية أمام نظيره التونسي، والتي أقيمت عصر اليوم الأحد باستاد المنزه، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها النيجر في 2019
أحرز هدف منتخب مصر الوحيد عبد الرحمن عمر |بوجي|. وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين والتي أقيمت أول أمس الجمعة انتهت لصالح منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء.ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة في الثالثة والنصف عصر غد الإثنين.
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