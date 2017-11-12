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موعد مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري
قرارات لجنة المسابقات بالقسم الثانيكشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، قبل قليل، عن التعديلات التي تم إدخالها على جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، والذي تضمن مواعيد مباريات النادي الأهلي المؤجلة منذ انطلاق البطولة وحتى انتهاء الجولة الثامنة، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في منافسات بطولة دوري الأبطال الأفريقي
وجاءت المؤجلات على النحو التالي:-الأهلي والأسيوطى والمؤجلة من الجولة السابعة وتقام السابعة مساء يوم 6 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى. - مصر المقاصة والأهلي والمؤجلة من الجولة الثانية وتقام في السابعة مساءًا يوم 10 ديسمبر على ملعب الجيش بالسويس. - النصر والأهلي والمؤجلة من الجولة الثامنة، وتقام في السابعة مساء يوم 1 يناير على ملعب بتروسبورت.- مباراة المقاولون العرب والأهلي والمؤجلة من الجولة السادسة وتقام في السابعة مساء يوم 8 فبراير بملعب بتروسبورت.
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