سجل السوري عبد الله الشامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غيابًا عن مران فريقه الجماعي مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة

ويستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.وكان الأهلي فاز على تليفونات بني سويف بخماسية نظيفة في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.