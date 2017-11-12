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البدري يجتمع بحمودي في مران الأهلي.. تعرف على التفاصيل
12
نوفمبر
2017
16:47 PM
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عقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي جلسة منفردة مع أحمد حمودي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم على هامش مران الفريق المسائي اليوم الأحد
وأهدر حمودي ركلتي جزاء في مباراة الأهلي الأخيرة أمام تليفونات بني سويف في كأس مصر والتي حسمها الأهلي بخماسية نظيفة.وشهدت جلسة البدري مع حمودي تصحيح أخطاء الأخير ومنحه بعض التعليمات الفنية.
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