البدري يجتمع بحمودي في مران الأهلي.. تعرف على التفاصيل

عقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي جلسة منفردة مع أحمد حمودي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم على هامش مران الفريق المسائي اليوم الأحد