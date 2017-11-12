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فاروق جعفر: «صفقات انتقال اللاعبين زي كيد النسا»
12
نوفمبر
2017
16:47 PM
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فاروق جعفر يبدي إعجابه بالروماني يوان بعد ترشيحه للزمالكأكد فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، أن صفقات اللاعبين دائمًا مشبوهة، وهناك تلاعب بها
وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج |الستات مابيعرفوش يكدبوا| على قناة سي بي سي الفضائية: |صفقات انتقال اللاعبين |مشبوهة| وزى |كيد النساء| وأسعارهم وهمية.وأشار |جعفر| إلى أن هناك العديد من اللاعبين لا يستحقون المبالغ التي تتدفع من أجلهم وأن أسعارهم مبالغ فيها بشكل كبير.
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