فاروق جعفر يبدي إعجابه بالروماني يوان بعد ترشيحه للزمالكأكد فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، أن صفقات اللاعبين دائمًا مشبوهة، وهناك تلاعب بها

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج |الستات مابيعرفوش يكدبوا| على قناة سي بي سي الفضائية: |صفقات انتقال اللاعبين |مشبوهة| وزى |كيد النساء| وأسعارهم وهمية.وأشار |جعفر| إلى أن هناك العديد من اللاعبين لا يستحقون المبالغ التي تتدفع من أجلهم وأن أسعارهم مبالغ فيها بشكل كبير.