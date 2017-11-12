أدى ثلاثي الأهلي عمرو السولية وحسين السيد ووليد أزارو، تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة

وكان الثلاثي شارك أساسيًا في مباراة تليفونات بني سويف الأخيرة والتي حسمها الأهلي بخماسية نظيفة. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.