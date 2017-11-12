ميدو جابر ينتظم في مران الأهلي المسائي بعد التخلص من أكيلس

انتظم ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد تخلصه من الإصابة في وتر أكيلس