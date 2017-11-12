كوكا يصل السويد مع بعثة براجا لملاقاة إيك سولنا بالدوري الأوروبيوصلت بعثة المنتخب السويدي إلى مدينة ميلانو استعدادا لملاقاة منتخب إيطاليا غدا ضمن منافسات اياب الدور النهائي لمحلق أوروبا المؤهلة رسميا لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية.