ينافس فريق مصر للتأمين لكرة القدم مواليد 2000، على المركز الأول في دوري سوبر منطقة القاهرة للناشئين بعد فوزه في ثلاث مباريات متتالية على كلا من النصر والجيش والشرطة بنتيجة واحدة 1 /3