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ناشئو التأمين ينافسون على قمة دوري السوبر بالقاهرة
12
نوفمبر
2017
12:46 PM
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ينافس فريق مصر للتأمين لكرة القدم مواليد 2000، على المركز الأول في دوري سوبر منطقة القاهرة للناشئين بعد فوزه في ثلاث مباريات متتالية على كلا من النصر والجيش والشرطة بنتيجة واحدة 1 /3
ويقود الفريق جهاز مكون من عصام عبد الحميد مديرا فنيا، وموسي حسن مدربا عاما، وعاصم محسن مدرب حراس المرمى، ومحمد عبد العال إخصائي علاج طبيعي، ومحمد هاشم إداريًا. وتضم المجموعة فرق (الأهلي والمقاولون والجيش والنصر والشرطة ومصر للتأمين والطيران والشمس والمعادي والسكة الحديد وإسكو ووادي دجلة والتنمية سبورت).
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