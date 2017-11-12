يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة تحت قيادة نيبوشا؛ استعدادًا لمواجهة النصر، الجمعة المقبل، بالدوري