. استقبال النجوم بالألعاب النارية.. التخطيط لاستضافة مونديال 2026.. أبو ريدة: تنظيم معسكر في روسيا.. والاستعانة بخبير تغذية للمنتخبيواجه في الخامسة والنصف اليوم الأحد، منتخبنا الوطني نظيره الغاني في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.وحسم منتخب الفراعنة تأهله إلى مونديال روسيا قبل جولة من ختام التصفيات القارية بعد فوزه على الكونغو بهدفين لهدف ونجح في توسيع الفارق بينه وبين أوغندا أقرب منافسيه إلى 4 نقاط ليتحقق حلما غائبا عن المصريين منذ 28 عاما.وطالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، اللاعبين بالفوز على غانا لتأكيد أحقيتهم بالتأهل للمونديال خاصة وأن الجميع في بداية الأمر توقع حسم المنتخب الغاني بطاقة التأهل على حساب منتخبنا لذا يجب الفوز على النجوم السوداء.وأكد كوبر أنه سيمنح الفرصة لمحمود شيكابالا لاعب الرائد السعودي، وعمرو مرعي لاعب النجم الساحلي، من المحتمل أن يضيف أحدهما للركائز الأساسية ويتم الاعتماد عليهم خلال تصفيات أمم أفريقيا 2019 ومونديال روسيا. وتضم قائمة الفراعنة لمواجهة غانا كلا من: عصام الحضري |التعاون السعودي| وشريف إكرامي |الأهلي| وأحمد الشناوي |الزمالك| ومحمد عواد |الإسماعيلي| وأحمد فتحي |الأهلي| وعبد الله السعيد |الأهلي| وسعد سمير |الأهلي| ورامي ربيعة |الأهلي| وطارق حامد |الزمالك| ومؤمن زكريا |الأهلي| وعلي جبر |الزمالك| ومحمود عبد الرازق |شيكابالا| |الرائد السعودي| وأحمد المحمدي |أستون فيلا الإنجليزي| ومحمد عبد الشافي |أهلي جدة السعودي| وأحمد حجازي |وست بروميتش الإنجليزي| ومحمد النني |أرسنال الإنجليزي| وأحمد حسن |كوكا| |سبورتنج براجا البرتغالي| وعمر جابر |بازل السويسري| ومحمود عبد المنعم |كهربا| |اتحاد جدة السعودي| وعمرو جمال |بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي| ومحمود حسن |تريزيجيه| |قاسم باشا التركي| وعمرو وردة |أتروميتوس اليوناني| وكريم حافظ |لانس الفرنسي| ورمضان صبحي |ستوك سيتي الإنجليزي| وسام مرسي |ويجان الإنجليزي| وعمرو مرعي |النجم الساحلي التونسي|. وقرر الأرجنتيني كوبر إعفاء محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي من المشاركة في اللقاء خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل اعتماد هجوم ليفربول عليه ومشاركته أساسيا مع فريقه.