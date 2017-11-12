الأهلي يهنئ منتخبي تونس والمغرب: «إلى روسيا يا أشقاء»يخضع ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم الأحد؛ لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي من عدمها