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الأهلي يفحص ميدو جابر طبيا لتحديد موقف اشتراكه في المران الجماعي
12
نوفمبر
2017
06:45 AM
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الأهلي يهنئ منتخبي تونس والمغرب: «إلى روسيا يا أشقاء»يخضع ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم الأحد؛ لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي من عدمها
وأجرى ميدو آشعة على قدمه مؤخرًا أثبتت معاناته من إجهاد في وتر أكيليس، أدى لغيابه عن لقاء تليفونات بني سويف الأخيرة والتي حسمها الأهلي بخماسية نظيفة. ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي 19 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الدوري العام.
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