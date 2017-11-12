الأهلي يهنئ منتخبي تونس والمغرب: «إلى روسيا يا أشقاء»يلاقى منتخب الشباب مواليد 99، بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأحد نظيره التونسي على ستاد المنزه بالعاصمة التونسية في الودية الثانية بين الفريقين ضمن استعداداتهما لتصفيات الأمم الأفريقية للشباب

وكانت الودية الأولى بين الفريقين والتي أقيمت أمس الأول الجمعة، انتهت لصالح شباب تونس بهدفين مقابل لا شيء.ويستعد منتخب مصر لأولى مبارياته بالتصفيات في شهر يونيو المقبل، والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها النيجر في عام 2019.