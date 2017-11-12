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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة غانا
بالصور
. منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر لغانايلتقي المنتخب الوطني في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة نظيره منتخب غانا، على ملعب مدينة كيب كوست الغانية، في لقاء تحصيل حاصل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، والتي حسم منتخبنا الوطني بطاقة التأهل لها رسميا عقب فوزه في الجولة الخامسة 2/1 على المنتخب الكونغولي، في اللقاء الذي جمعهما يوم 8 أكتوبر الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية.واستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، على التشكيلة الأساسية التي يبدأ بها اللقاء والتي تشهد بعض التعديلات على النحو التالي:شريف إكرامي في (حراسة المرمى). أحمد المحمدي ورامي ربيعة وعلي جبر وكريم حافظ في (الدفاع).سام مرسي أو (طارق حامد) ومحمد النني (وسط دفاعي).مؤمن زكريا وعبدالله السعيد ورمضان صبحى (وسط هجومي).عمرو جمال (رأس حربة).
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