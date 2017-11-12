المغرب يحقق رقما قياسيا عالميا في تصفيات المونديالهنأ النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منتخبي تونس والمغرب، بعد تأهلهما إلى كأس العالم روسيا 2018