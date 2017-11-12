الأهلي يكشف تطورات تجهيز مروان محسن بعد الصليبي يبدأ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في المران الجماعي للفريق بداية من اليوم الأحد بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية؛ للتخلص من إصابة الرباط الصليبي