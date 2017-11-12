يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة في تصفيات أمم أفريقيا والملحق الأوروبي المؤهل للمونديال ومباريات ودية دولية

وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم:مصر مع غانا 5.30 مساء. الكونغو مع أوغندا 5.30 مساء. الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال:سويسرا مع أيرلندا الشمالية.. الساعة 7.00.اليونان مع كرواتيا.. الساعة 9.45 مساء. مباريات ودية دولية:مالطة مع إستونيا.. الساعة 4.00 مساء.بينين مع تنزانيا.. الساعة 5.00 مساء. توجو مع المورشيس.. الساعة 6.00 مساء.