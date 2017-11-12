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اتحاد الكرة يهنئ منتخبي تونس والمغرب بالوصول للمونديال
12
نوفمبر
2017
01:44 AM
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المغرب يحقق رقما قياسيا عالميا في تصفيات المونديالهنا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، منتخبي تونس والمغرب بالصعود رسميا لكأس العالم بروسيا 2018
وقال اتحاد الكرة على صفحته عبر |فيس بوك|: بكل مشاعر الحب والأخوة نهنئ الأشقاء التوانسة والمغاربة بتأهل منتخبي بلديهما إلى نهائيات كأس العالم.
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