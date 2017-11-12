المغرب يحقق رقما قياسيا عالميا في تصفيات المونديالهنا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، منتخبي تونس والمغرب بالصعود رسميا لكأس العالم بروسيا 2018