الداخلية 2004 يفوز على المعادي برباعية في سوبر القاهرةتنشر |فيتو| نتائج مباريات الجولة السادسة لدوري سوبر منطقة القاهرة، لكرة القدم تحت 13 سنة، مواليد 2004، وأسفرت المواجهات عن فوز الأهلي على شباب المعادي 4-0، والمقاصة على الداخلية 1-0، والمقاولون على الإنتاج 3-2