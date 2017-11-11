اخبار مصر
-
رياضة
- فوز براعم الأهلي والمقاولون والشمس في سوبر القاهرة
- محسن طنطاوي: نستعين برجال الأعمال لتطوير الصيد
- تونس تخطف التأهل لكأس العالم بتعادل صعب مع ليبيا
- محسن طنطاوي: برنامج القائمة يتضمن 3 محاور لتطوير الصيد
- هاني عزت: هدفنا زيادة عدد الأبطال الأوليمبيين بالصيد
- ساويرس: كل الدعم لقائمة محسن طنطاوي في انتخابات الصيد
- إف سي مصر يتقدم بهدف على إنبي بالشوط الأول
- محمد الشرقاوي: نسعى لزيادة الموارد المالية لخدمة أعضاء الصيد
- محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
- «يد المنيا» يحقق فوزا على أصحاب الجياد بالدوري الممتاز
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
فوز براعم الأهلي والمقاولون والشمس في سوبر القاهرة
11
نوفمبر
2017
21:46 PM
بواسطة
الداخلية 2004 يفوز على المعادي برباعية في سوبر القاهرةتنشر |فيتو| نتائج مباريات الجولة السادسة لدوري سوبر منطقة القاهرة، لكرة القدم تحت 13 سنة، مواليد 2004، وأسفرت المواجهات عن فوز الأهلي على شباب المعادي 4-0، والمقاصة على الداخلية 1-0، والمقاولون على الإنتاج 3-2
وفي المجموعة الثانية فاز إنبي على مصمص 10-0، والشرطة على ألماظة 2-1، والنصر على الإسماعيلي 3-1، ومنشية التحرير مع هليوبوليس 2-2.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع