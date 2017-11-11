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محسن طنطاوي: نستعين برجال الأعمال لتطوير الصيد
11
نوفمبر
2017
21:46 PM
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محسن طنطاوي: برنامج القائمة يتضمن 3 محاور لتطوير الصيدأكد محسن طنطاوي، المرشح لرئاسة نادي الصيد، أن الأساس في اختيار قائمته كان عشقهم لحب العمل التطوعي، وحبهم لخدمة أعضاء النادي
وأضاف طنطاوي أن لديه أفكارا رائعة يتمنى تنفيذها مع قائمته، مشددا على أنه تعلم من حسين صبور رئيس النادي الأسبق، الالتزام في تنفيذ الوعود، موجها الشكر له في الوصول للمرحلة الحالية.وعن أهم أهدافه في المرحلة المقبلة، قال: |تطوير المنشآت والخدمات وتخفيف الحمل المادي على الأعضاء وانتقاء أحسن مدربين للفرق، سنتعاقد مع رعاة للنادي، وسنعمل ما بوسعنا لخدمة الأعضاء من كبار السن|. وتابع: |سنستعين برجال الأعمال لتطوير النادي، قيل: إنني سأبيع النادي. هذا كلام غير موزون، جميع الأندية في العالم كله تستعين برجال الأعمال لتطويرها والصرف على خدماتها|.
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