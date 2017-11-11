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محمد يحيى: مجلس إدارة الأهلي وراء الطفرة الإنشائية بالنادي
أعرب محمد يحيى المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي، المرشح على مقعد العضوية ضمن قائمة محمود طاهر في الانتخابات المقبلة، عن سعادته بالإشادة التي تلقاها من الأعضاء خلال الفترة الماضية، على جهده في تطوير منشآت النادي في مقري الجزيرة ومدينة نصر، وفرع الشيخ زايد
وأشار المهندس محمد يحيى إلى أن الجهد المبذول لم يتحقق إلا بدعم من مجلس الإدارة الحالي، وتوفير الملايين اللازمة لتلك الإنشاءات، موضحًا أن البرنامج الانتخابي للقائمة يشهد العديد من المفاجآت الإنشائية التي سيتم الانتهاء منها خلال الدورة المقبلة، مشيرًا إلى أن استكمال مسلسل تطوير منشآت النادي في الفروع الثلاثة، وبناء ستاد الأهلي، وفرع التجمع الخامس سيكون على رأس الأولويات في حالة نجاح القائمة.وأوضح يحيى، أن أرض النادي بالتجمع الخامس سيتم استلامها خلال الساعات المقبلة، بعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، لافتًا إلى أنه تم عمل الرسومات الهندسية للمشروع، هي التي سيقوم بشرحها على أرض الواقع أثناء وضع حجر أساس الفرع الرابع الفترة المقبلة، الذي سيكون خلال أيام قليلة في مؤتمر صحفي كبير.وأشار يحيى إلى أن العمل في الفرع سيبدأ مباشرة عقب الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة، متوقعًا افتتاح الفرع الرابع في موعد أقصاه مطلع عام 2019.
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