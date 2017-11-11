وأشار المهندس محمد يحيى إلى أن الجهد المبذول لم يتحقق إلا بدعم من مجلس الإدارة الحالي، وتوفير الملايين اللازمة لتلك الإنشاءات، موضحًا أن البرنامج الانتخابي للقائمة يشهد العديد من المفاجآت الإنشائية التي سيتم الانتهاء منها خلال الدورة المقبلة، مشيرًا إلى أن استكمال مسلسل تطوير منشآت النادي في الفروع الثلاثة، وبناء ستاد الأهلي، وفرع التجمع الخامس سيكون على رأس الأولويات في حالة نجاح القائمة.وأوضح يحيى، أن أرض النادي بالتجمع الخامس سيتم استلامها خلال الساعات المقبلة، بعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، لافتًا إلى أنه تم عمل الرسومات الهندسية للمشروع، هي التي سيقوم بشرحها على أرض الواقع أثناء وضع حجر أساس الفرع الرابع الفترة المقبلة، الذي سيكون خلال أيام قليلة في مؤتمر صحفي كبير.وأشار يحيى إلى أن العمل في الفرع سيبدأ مباشرة عقب الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة، متوقعًا افتتاح الفرع الرابع في موعد أقصاه مطلع عام 2019.