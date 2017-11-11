اخبار مصر
-
رياضة
- محمد يحيى: مجلس إدارة الأهلي وراء الطفرة الإنشائية بالنادي
- الأسيوطي يتعادل أمام الرجاء في الشوط الأول
- الأهلي 2000 يهزم المقاولون بثنائية في دوري القاهرة
- «لهيطة» يخاطب راعية ملابس المنتخبات لتوفير كرات المونديال
- عمرو جمال يحجز مكانه في تشكيل المنتخب أمام غانا
- كواليس بعثة المنتخب في غانا
- ارتياح في المنتخب بسبب فندق الإقامة
- سفير مصر في غانا يحضر لقاء المنتخب غدا
- انتخاب مجلس الاتحاد البارالمبي للطائرة برئاسة حسام مصطفى
- وزير الرياضة: مباراة مصر وغانا «ودية رسمية قوية»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأسيوطي يتعادل أمام الرجاء في الشوط الأول
11
نوفمبر
2017
15:46 PM
بواسطة
تعادل فريق الاسيوطى سبورت أمام فريق الرجاء سلبيا خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر
وشهد الشوط سيطرة متبادلة من لاعبى الفريقين على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، واستطاع كلا منهما أن يهدد مرمى الآخر بأكثر من كرة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع