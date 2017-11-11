الأسيوطي يتعادل أمام الرجاء في الشوط الأول

تعادل فريق الاسيوطى سبورت أمام فريق الرجاء سلبيا خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر