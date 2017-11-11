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الاتحاد السكندري يواجه دمنهور في كأس مصر
11
نوفمبر
2017
09:45 AM
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المغرب يواجه ساحل العاج في موقعة الحسم للصعود للمونديال يلتقى فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري في الخامسة والربع مساء اليوم السبت، بفريق دمنهور بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها بملعب استاد الإسكندرية
ويسعى الفرنسي ميشيل كافالي المدير الفنى لفريق الكرة بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز خلال اللقاء لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الهزيمة أمام المصرى.واستعاد الاتحاد السكندري كلا من الهانى سليمان بعد انتهاء إيقافه ونور السيد بعد تماثله للشفاء.في حين يسعى دمنهور لتحقيق المفاجأة بإحراج زعيم الثغر ومحاولة الصعود على حسابه للأدوار التالية.
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