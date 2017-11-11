اخبار مصر
-
رياضة
- الاتحاد السكندري يواجه دمنهور في كأس مصر
- الأسيوطي يستعيد قوته بموقعة الرجاء في كأس مصر
- قائمة عمرو السعيد تعلن مفاجآتها لانتخابات الصيد
- «ناشئو اليد» يلتقي العراق في البطولة العربية بالسعودية
- محسن طنطاوي يستعرض تفاصيل برنامجه لانتخابات رئاسة نادي الصيد
- تونس على موعد مع الصعود لكأس العالم أمام ليبيا
- طاهر يواصل جولاته الانتخابية بفرع الأهلي في الشيخ زايد
- المغرب يواجه ساحل العاج في موقعة الحسم للصعود للمونديال
- مؤتمر لـ«مرتضى منصور» اليوم للكشف عن آخر تطورات انتخابات الزمالك
- سيد سمرة رئيسا لنادي أصحاب الجياد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأسيوطي يستعيد قوته بموقعة الرجاء في كأس مصر
11
نوفمبر
2017
09:45 AM
بواسطة
سموحة يواجه الأوليمبي في كأس مصريستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت، بقيادة علي ماهر المدير الفني، قوته الضاربة خلال مواجهته المرتقبة اليوم أمام الرجاء بمسابقة كأس مصر
استعاد فريق الأسيوطي جهود ثنائي الفريق عمر بسام العائد من الإيقاف بخط الهجوم، وشريف دابو العائد من الإصابة.وشهدت قائمة الفريق أيضا دخول محمود خالد شيكا لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي في الوقت الذي استمر خروج نبيل دونجا ونبيل داودي لتراجع مستواهما.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع