سموحة يواجه الأوليمبي في كأس مصريستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت، بقيادة علي ماهر المدير الفني، قوته الضاربة خلال مواجهته المرتقبة اليوم أمام الرجاء بمسابقة كأس مصر

استعاد فريق الأسيوطي جهود ثنائي الفريق عمر بسام العائد من الإيقاف بخط الهجوم، وشريف دابو العائد من الإصابة.وشهدت قائمة الفريق أيضا دخول محمود خالد شيكا لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي في الوقت الذي استمر خروج نبيل دونجا ونبيل داودي لتراجع مستواهما.