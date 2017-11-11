يعقد عمرو السعيد رئيس نادي الصيد والمرشح على نفس المقعد في الانتخابات المقررة يوم 25 نوفمبر الجاري، اليوم السبت، ندوة بقاعة الندوات بالمبنى الاجتماعى بمقر النادي في الدقي

ومن المقرر حضور كل أفراد قائمة عمرو السعيد الندوة للحديث عن ملامح البرنامج الانتخابى، وإنجازاته خلال تواجده كرئيس خلال الـ17 شهرا الأخيرة والتي تولى فيها المسئولية خلفا للدكتور مجيب عبد الله الذي استقال من منصبه.وأعلنت قائمة السعيد أنها تجهز مفاجآت لأعضاء النادي سيتم إعلانها خلال الندوة، بشأن مواصلة عملية التطوير التي بدأها مع المجلس الحالى.ويخوض عمرو السعيد السباق الانتخابى تحت شعار |صيد مستقر وتطوير مستمر| وتضم قائمته كل من إيهاب حشيش أمين الصندوق الحالى والمرشح لنفس المقعد، وفى العضوية فوق السن الدكتور أشرف نهاد محرم وفادي يوسف وإيمان كريم والمهندس هشام الجزار والعميد هشام راشد، وتحت السن إيمان هاني ومحمد السحرتي ومحمد محسن وكريم عبد القادر.