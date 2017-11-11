«ناشئو اليد» يختتم تدريباته قبل المشاركة في البطولة العربيةيلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين مواليد 2000، اليوم السبت،، مع نظيره العراقي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني مبارياته غدا الأحد بلقاء المنتخب التونسي في الجولة الثالثة، ثم يلتقي المنتخب العماني يوم الثلاثاء، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب السعودي الأربعاء.وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من، عبدالله محمود وأحمد فايز وعبد الرحمن محمد وحازم نصر وعمرو محمد وعمر عصام وحسن وليد وأحمد هشام وسيف هاني وعمر توفيق وعمر أحمد ومحمد لاشين ومعاذ محمود وحسن عبد المنعم ومهاب سليمان ويوسف علاء وياسر سيف.