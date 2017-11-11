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طاهر يواصل جولاته الانتخابية بفرع الأهلي في الشيخ زايد
11
نوفمبر
2017
07:45 AM
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محمود طاهر: لا تبخسوا ما حققناه من إنجازات بالقلعة الحمراءيجري المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، جولة انتخابية في فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة الثانية عصرا برفقة قائمته الانتخابية
كما يفتتح |طاهر| أيضا بعض المنشآت الجديدة بالفرع الثالث مثل حديقة الأطفال والجمانزيوم والساونا والجاكوزي.الجدير بالذكر أن أعضاء النادي بالشيخ زايد حصلوا على حكم بأحقيتهم في الانتخاب إلا أن اللجنة الاولمبية قررت منعهم من المشاركة بالعملية الانتخابية المقرر لها 30 نوفمبر الجاري.
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