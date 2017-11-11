محمود طاهر: لا تبخسوا ما حققناه من إنجازات بالقلعة الحمراءيجري المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، جولة انتخابية في فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة الثانية عصرا برفقة قائمته الانتخابية