. الجزائر تنهي تصفيات كأس العالم بالتعادل أمام نيجيريايواجه منتخب المغرب اليوم السبت نظيره منتخب ساحل العاج ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب أبيدجان الدولي.ويحتاج المنتخب المغربي لنقطة للصعود رسميا لبطولة كأس العالم روسيا 2018 بينما يحتاج منتخب ساحل العاج للفوز بالمباراة للصعود لمونديال روسيا.