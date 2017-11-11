. مرتضى منصور: تسليم نادي الزمالك للجنة قضائية الخميس المقبليعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم السبت بمقر القلعة البيضاء للحديث عن بعض الأمور المهمة. ويأتي المؤتمر الصحفي من قبل إدارة النادي لكشف آخر ترتيبات العملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وتضم قائمة مرتضى منصور كلا من: المستشار أحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى في منصب النائب، وحازم ياسين في مقعد أمين الصندوق، وهاني زادة وشريفة الفار وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف بمنصب العضوية.