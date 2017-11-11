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سيد سمرة رئيسا لنادي أصحاب الجياد
بالصور
. إقبال كبير على انتخابات نادي أصحاب الجيادأسفرت نتائج انتخابات نادي أصحاب الجياد عن فوز سيد سمرة برئاسة النادي السكندري لدورته المقبلة 2017- 2021 بينما فازت أماني عباس بمنصب نائب الرئيس، وماجد الفحام بمقعد أمين الصندوق.وتوافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي بالإسكندرية من صباح الجمعة، على مقر انتخاب مجلس الإدارة، والتي تنافس على مقعد الرئاسة فيها 3 مرشحين هم سيد سمرة والدكتور سمير عبد الحميد وأحمد عاصم جنيد.وبدأت عملية التصويت لأعضاء الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا، ومثَّل ما يقرب من 36602 عضو أمام 45 لجنة للإدلاء بأصواتهم.وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي: سيد سمرة - رئيسا، أماني عباس - نائبا، ماجد الفحام - أمين صندوق، أحمد إمام - عضو، محمد خالد - عضو، طارق شحاتة - عضو، محمد السيد - عضو، محمد قناوي - عضو، إسلام رشوان - تحت السن، محمد مهني - تحت السن، أحمد أبو القاسم - تحت السن.
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