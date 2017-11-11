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المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة غانا
حلول كوبر لتعويض غياب أحمد حجازي أمام غانا يختتم منتخبنا الوطني اليوم السبت استعداداته لمواجهة نظيره المنتخب الغاني في المباراة التي تجمع بينهما عصر غد على ملعب مدينة كيب كوست الغانية في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا
وتعد المباراة تحصيل حاصل بعد حسم منتخبنا الوطني بطاقة التأهل رسميا عن المجموعة الخامسة بعد فوزه على الكونغو 2 /1 بالجولة الخامسة، ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مرانهم الأساسى والوحيد على الأراضي الغانية في الثالثة عصرا على ملعب مدينة كيب كوست، بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني وجهازه المعاون.وكان الجهاز الفني اصطحب لاعبي المنتخب إلى غانا وهم: |أحمد فتحي، شريف إكرامي، عبد الله السعيد، أحمد الشناوي، سعد سمير، رامي ربيعة، طارق حامد، مؤمن زكريا، علي جبر، محمد عواد، عصام الحضري، محمود عبد الرازق -شيكابالا، أحمد المحمدي، محمد النني، أحمد حسن- كوكا، عمر جابر، محمود عبد المنعم- كهربا، عمرو جمال، محمود حسن- تريزيجيه، عمرو وردة وكريم حافظ، رمضان صبحي، سام مرسي، وعمرو مرعي|.وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى غانا مساء أمس الجمعة برئاسة الكابتن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، وبصحبته أغلب أعضاء اتحاد الكرة، وتغادر البعثة الأراضي الغانية عقب انتهاء المباراة متوجهة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وحضور حفل التكريم الذي ينظمه الاتحاد السعودي للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله للمونديال.
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