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الأسيوطي يواجه الرجاء في لقاء إثبات الذات بكأس مصر
بالصوت
. رسميا عماد متعب الهداف التاريخي لمسابقة كأس مصريلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، نظيره الرجاء باستاد بتروسبورت بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر.يعد لقاء اليوم هاما جدا للفريقين؛ حيث يسعى كلاهما إلى الفوز لإثبات ذاته كفريق قوي صاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم.الأسيوطي بقيادة علي ماهر، المدير الفني يأمل في تحقيق الفوز لتتويج نتائجه الإيجابية وأدائه الجيد منذ صعوده للدوري الممتاز والشكل الجيد الذي ظهر به هذا الموسم.أما فريق الرجاء بقيادة عماد النحاس فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين صورة فريقه التي ظهرت دون المستوى بالدوري الممتاز.ويدخل الأسيوطي لقاء اليوم بقائمة تضم 21 لاعبا هم: عصام ثروت وشريف مدحت وأحمد دعدور وحمادة طلبة وإسلام صيام وأحمد جمال وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا ومحمد طارق وسليم عبد الخالق ومحمد رزق وشريف دابو ومحمد خليفة ومحمود صلاح ومحمد عنتر وسعيد مراد وأحمد عفيفي وكوفي بيكوى ومحمود خالد شيكا وعمر بسام وهشام نيمار.أما الرجاء فيدخل اللقاء بقائمة تضم محمود المغربي ومحمود الزنفلي وإبراهيم رخا وعبد الحميد سامى ومحمد محسن وعلي العربى وسعيد أحمد ومحمد جبر وهاني العجيزي وهشام فتح الله وأحمد إسماعيل وعماد علاء وطارق سالم ومحمد حمبوزو وصالح موسى وفورميست وعمر رضوان ومحمد حمدي|.
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